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«Причинил невообразимую боль»: Бритни Спирс никогда не помирится с отцом

Друг певицы Спирс заявил, что она не помирится с больным отцом

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David Duprey/AP

Певица Бритни Спирс никогда не помирится со своим отцом Джейми несмотря на то, что больной родитель недавно перенес ампутацию. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на друга 42-летней певицы.

42-летняя звезда недавно опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) несколько фотографий с сыновьями Шоном и Джейденом, на одной из которых присутствует и ее отец, до ноября 2021 года осуществлявший опеку над Спирс.

«Никаких шансов на то, что когда-нибудь Бритни помирится с отцом. Он причинил ей невообразимую боль, и что бы ни происходило с его здоровьем, она его не простит до конца жизни», — сказал он.

Фото, опубликованное Спирс, было сделано в Лос-Анджелесе в 2008 году, когда из-за ментального состояния певицы над ней была установлена опека.

«Единственная причина, по которой Бритни показала этот кадр — ей нравится этот снимок сына. К отцу это отношения не имеет, к его здоровью тоже», — заявил инсайдер.

Накануне стало известно, что Спирс помирилась со своей матерью Линн.

Ранее на постере «Вонки» с Шаламе нашли ляп с фотошопом.

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