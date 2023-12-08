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Митя Фомин покрыл позором мошенников, укравших его Telegram-канал

Певец Митя Фомин пристыдил воров, которые угнали его Telegram-канал

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сравнил с паразитами мошенников, которые украли его Telegram-канал.

«Возникает очень мерзкое ощущение, когда ты не можешь отделаться от мелкопакостливого паразита, который залез между складками одежды и вызывает чувство отвращения и брезгливости. Но он будет найден и с презрением раздавлен. Хочется посмотреть в глаза родителям, которые воспитывают мошенников», — возмутился Фомин.

Он отметил, что его канал с 3 тысячами подписчиков был угнан достаточно давно, но и по сей день злоумышленники продолжают агитировать подписчиков на вклады денег в какие-то сомнительные проекты. При этом, пожаловался Фомин, мошенники мониторят его другие соцсети и воруют оттуда контент, чтобы создавать имитацию деятельности артиста. Музыкант пренебрежительно высказался о мошенниках, которые тратят свое время на такие слабые попытки обогатиться при помощи имени другого человека.

«Позор! Очень надеюсь, злопыхатели, что свою энергию вы направите в созидательное русло и сделаете что-то достойное имени себя», — резюмировал Фомин.

Ранее Ирина Салтыкова назвала организаторов мошенниками из-за обмана зрителей.

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