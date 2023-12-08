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У Насти Ивлеевой обнаружили проблемы с налогами

Super: налоговая заблокировала счета бара Насти Ивлеевой

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У блогерши и телеведущей Насти Ивлеевой обнаружили проблемы с налоговой службой. Об этом сообщает Super.

По данным издания, счета бара «Блеск» были заблокированы федеральной налоговой службой. Как отмечает Super, ФНС приостановила операции по счетам ООО «Блеск» еще 16 ноября 2023 года. Информация до сих пор актуальна. Причиной этому стало непредставление налоговой декларации.

Ивлеева владеет 20% ООО «Блеск», остальные 80% принадлежат бизнесмену Александру Пичугину.

В мае Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении Ивлеевой. По информации Telegram-канала «Финансовый караульный», ФНС рассылает требования предоставить информацию по сделкам всем контрагентам, которые в течение 2020–2022 годов заказывали услуги у компаний Ивлеевой. В первую очередь речь идет о рекламных агентствах.

По словам самой блогерши, реклама в ее видео стоит миллион рублей. В 2021 году Ивлеева стала самым богатым блогером России с доходом $2,7 миллиона в год и возглавила список Forbes.

В сентябре на Ивлееву подали в суд и потребовали с нее 1 миллион рублей за эстетический дискомфорт при просмотре ее видео.

Ранее суд взыскал с Mash 350 тыс. рублей по иску Крида из-за поста о неуплате налогов.

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