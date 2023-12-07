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«Никто не знает, сколько ему осталось»: близкие о Брюсе Уиллисе

Us Weekly: семья Брюса Уиллиса не исключает, что его скоро не станет

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Jerry Bruckheimer Films

Рядом с актером Брюсом Уиллисом постоянно находятся его родные — экс-супруга актриса Деми Мур, жена Эмма Хеминг и дети. О помощи актеру, страдающему от деменции, осведомленные источники сообщили в беседе с изданием Us Weekly.

«Как только Брюсу поставили диагноз, все собрались вместе, чтобы он помнил всех членов семьи. Они все время рядом, этот опыт сплотил семью. Никто не знает, сколько Брюсу осталось, так что они ловят каждый момент рядом», — намекнул источник, что семья не исключает, что актера скоро не станет.

Сейчас, уточнил инсайдер, Уиллис чаще чувствует себя плохо, чем хорошо.

«Специалисты за ним присматривают круглые сутки, но рядом всегда кто-то из членов семьи», — рассказал другой источник.

Кроме того, добавил близкий к семье человек, 68-летний Уиллис проводит время с восьмимесячной внучкой Луэттой — дочерью его дочери Румер.

«Румер хочет, чтобы Луэтта знала Брюса. Хочет, чтобы он был частью ее жизни. Это особая связь», — сказал инсайдер.

У Брюса Уиллиса трое детей от коллеги Деми Мур: помимо Румер, они воспитали дочерей Скаут и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 11-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.

Накануне Скаут Уиллис поделилась моментами, снятыми во время семейного празднования Дня благодарения.

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