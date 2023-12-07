Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Орла и решки» рассказала о разочаровании в Саше Стоуне

Телеведущая Коваль заявила, что Саша Стоун грубит простым людям

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывшая ведущая шоу «Орел или решка» и блогерша Юлия Коваль заявила в программе AgentShow, что тиктокер Саша Стоун ужасно себя ведет с простым народом.

Коваль назвала Стоуна «очень неприятным». По ее словам, блогер хамит непопулярным людям. Телеведущая вспомнила, как тиктокер нагрубил парню, который был моложе его. Она включила его в свой топ-3 разочарований года.

«Как-то он его назвал условно, кажется, Ваня. Парень ответил: «Я не Ваня, а Даня». Саша в ответ: «Да мне (пофиг), как тебя зовут». Вряд ли бы сказал такое тебе, а человеку, не имеющего влияния, — может. Я себе такого не позволяю. Для него это было нормой», — рассказала блогерша.

В AgentShow Коваль вспомнила, как телеведущему Леониду Якубовичу не понравилась ее шутка. Она объяснила, что прикол был связан с передачей «Поле чудес». По словам блогерши, телеведущий «позеленел» после шутки про «крутите барабан».

Ведущая AgentShow Настя Ивлеева отметила, что Якубович очень давно работает в «Поле чудес» и, скорее всего, устал слушать подобные шутки. Артист является бессменным ведущим программы с 1991 года.

Ранее Катя Лель не смогла ответить на вопросы о доходах с песни «Мой мармеладный».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами