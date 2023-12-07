Звезда «Орла и решки» рассказала о разочаровании в Саше Стоуне

Бывшая ведущая шоу «Орел или решка» и блогерша Юлия Коваль заявила в программе AgentShow, что тиктокер Саша Стоун ужасно себя ведет с простым народом.

Коваль назвала Стоуна «очень неприятным». По ее словам, блогер хамит непопулярным людям. Телеведущая вспомнила, как тиктокер нагрубил парню, который был моложе его. Она включила его в свой топ-3 разочарований года.

«Как-то он его назвал условно, кажется, Ваня. Парень ответил: «Я не Ваня, а Даня». Саша в ответ: «Да мне (пофиг), как тебя зовут». Вряд ли бы сказал такое тебе, а человеку, не имеющего влияния, — может. Я себе такого не позволяю. Для него это было нормой», — рассказала блогерша.

В AgentShow Коваль вспомнила, как телеведущему Леониду Якубовичу не понравилась ее шутка. Она объяснила, что прикол был связан с передачей «Поле чудес». По словам блогерши, телеведущий «позеленел» после шутки про «крутите барабан».

Ведущая AgentShow Настя Ивлеева отметила, что Якубович очень давно работает в «Поле чудес» и, скорее всего, устал слушать подобные шутки. Артист является бессменным ведущим программы с 1991 года.

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