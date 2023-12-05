«Все знать и контролировать»: Алексей Воробьев о секретности

Певец Алексей Воробьев в интервью «СтарХиту» признался, что терпеть не может секретность.

«Интригу, в понимании некого приятного предвкушения неизвестного, я люблю. Это наполняет жизнь азартом. Секретность терпеть не могу. Я люблю все знать и контролировать, однако тут вся суть программы (речь идет о шоу «Дуэты». — «Газета.Ru») именно в секретности, так что это правила игры. А игры я люблю», — уточнил Воробьев.

При этом музыкант признался, что до сих пор ощущает на себе последствия обширного инсульта. По словам Воробьева, он научился жить с новыми особенностями своего организма и теперь сравнивает свое тело с компьютером, который может внезапно «выкинуть из программы». Певец заявил, что ненавидит чувствовать себя слабым, поэтому не позволяет себе опустить руки.

«Я не позволяю себе даже мысли, что то, что со мной случилось, сделало меня слабее. Я ненавижу слабость. Не позволяю ее себе и не принимаю ее в других», — резюмировал Воробьев.

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