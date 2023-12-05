Варнава о Comedy Woman: «Вся ненависть доставалась мне»

Актриса Екатерина Варнава призналась, что в проекте Comedy Woman было всего 11 образов, однако ей достался самый несуразный по сравнению с другими участницами персонаж. Об этом артистка заявила в интервью The Blueprint.

«Все шишки обычно сыпались на меня, вся ненависть доставалась мне. <...> Долгое время я была паршивой овцой, всех любили, кроме меня. И это мне, кстати, очень нравилось», — заявила Варнава.

Звезда отметила, что на момент участия в Comedy Woman у нее не было постоянного доступа к соцсетям, поэтому она не знала, что в сети пишут. При этом узнав о критике зрителей, артистка поняла, что на этом негодовании «можно ехать и ехать».

«Но некоторые актрисы, мои коллеги, распечатывали, приносили и зачитывали комментарии про меня. И вот тогда я поняла, что это в принципе успех. Ведь меня так сильно не любили и ненавидели. [Людям] настолько сильно не нравилось все, что я делаю. <...> Даже моя мама купилась: «Господи, какие красивые девочки у вас! Ну почему ты так выглядишь?» — подчеркнула Варнава.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава растолстела на 25 килограммов.