Маколей Калкин воссоединился со своей мамой из «Один дома»

Актер Маколей Калкин воссоединился с актрисой Кэтрин О'Харой, сыгравшей маму его персонажа в двух фильмах серии «Один дома». Об этом сообщает The Sun.

69-летняя О'Хара посетила открытие звезды 43-летнего Калкина на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

На церемонии также присутствовали невеста Калкина Бренда и двое их сыновей, один из которых родился в марте этого года.

«Я бы хотел поблагодарить Бренду. Ты для меня все, ты лучший человек из всех, что я знал. А после рождения наших мальчишек у меня есть три любимых человека», — сказал он.

Маколею Калкину было 10 лет, когда он снялся в первом фильме «Один дома». По сюжету родители Кевина (Калкин) уехали в Париж без него, и ему самому пришлось защищать дом от бандитов. Во второй серии Кевин остается один в Нью-Йорке.

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