Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Маколей Калкин воссоединился со своей мамой из «Один дома»

Коллеги по «Один дома» Калкин и О'Хара встретились на Аллее славы

close
100%
Amy Sussman/Staff/Getty Images

Актер Маколей Калкин воссоединился с актрисой Кэтрин О'Харой, сыгравшей маму его персонажа в двух фильмах серии «Один дома». Об этом сообщает The Sun.

69-летняя О'Хара посетила открытие звезды 43-летнего Калкина на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

На церемонии также присутствовали невеста Калкина Бренда и двое их сыновей, один из которых родился в марте этого года.

«Я бы хотел поблагодарить Бренду. Ты для меня все, ты лучший человек из всех, что я знал. А после рождения наших мальчишек у меня есть три любимых человека», — сказал он.

Маколею Калкину было 10 лет, когда он снялся в первом фильме «Один дома». По сюжету родители Кевина (Калкин) уехали в Париж без него, и ему самому пришлось защищать дом от бандитов. Во второй серии Кевин остается один в Нью-Йорке.

Ранее Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий