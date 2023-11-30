Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лада Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе преувеличен

Певица Лада Дэнс заявила, что не сталкивалась с русофобией за рубежом

close
100%
Пресс-служба «России 1»

Певица Лада Дэнс заявила в беседе с aif.ru, что масштаб русофобии на Западе сильно преувеличен.

Дэнс призналась, что никогда не сталкивалась с этим явлением лично, хотя ездила за границу и развивала там бизнес. Артистка вспомнила, как ее уговаривали не вести коммерческие дела в Прибалтике из-за «массы русофобов». Однако на деле звезда ничего такого не заметила.

«Наоборот, видела доброжелательность. Ко мне на улице часто подходили люди, говорили приятные слова. И не только русские», — поделилась певица.

Дэнс рассказала, что ее бизнес был связан с недвижимостью. Исполнительница покупала жилье, приводила его в порядок, а затем перепродавала. Артистка перестала этим заниматься после обмана деловых партнеров. По словам певицы, ее «кинули» собственный юрист и семья, глава которой был депутатом.

«Выяснилось, что я платила непонятно за что. Все потеряла. Пришла к выводу, что лучше вкладывать деньги в своей стране. Недавно купила участок земли в Сочи, который год искала», — рассказала артистка.

Ранее Лариса Долина объяснила, почему не достроила свой джаз-клуб.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий