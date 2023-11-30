Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комик Дмитрий Хрусталев сообщил о рождении первенца

Шоумен Дмитрий Хрусталев признался, что у него родилась дочь

close
100%
Global Look Press

Комик Дмитрий Хрусталев признался на церемонии «Золотой граммофон», что впервые стал отцом. Его слова передает kp.ru.

«13-го числа у меня родилась дочь», — заявил шоумен со сцены.

Телеведущий женат на певице и финалистке шоу «Хочу в ВИА Гру» Марии Гончарук. Пара познакомилась примерно в 2017 году — тогда шоумен впервые вышел в свет с новой избранницей после расставания с коллегой по Сomedy Woman Екатериной Варнавой в 2013-м. Мария моложе Дмитрия на 11 лет. По сообщениям СМИ, в 2019 году возлюбленные узаконили свои отношения: они пришли в ЗАГС и расписались, не привлекая лишнего внимания.

При этом сама Гончарук не прокомментировала высказывания супруга, несмотря на то, что также находилась на церемонии «Золотой граммофон». В своих соцсетях знаменитости не рассказывали о рождении первенца.

Недавно сообщалось, что Константин Крюков и Алина Алексеева стали родителями. Новостью о пополнении в семье Крюкова поделилась спустя месяц после рождения ребенка. К своему посту в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она приложила фото торта, на котором написано: «1 месяц». Само кондитерское изделие украшено розовым кремом. При этом девушка не уточнила пол ребенка.

Ранее Илья Авербух раскрыл свои отношения с тещей.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий