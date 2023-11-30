Комик Дмитрий Хрусталев сообщил о рождении первенца

Комик Дмитрий Хрусталев признался на церемонии «Золотой граммофон», что впервые стал отцом. Его слова передает kp.ru.

«13-го числа у меня родилась дочь», — заявил шоумен со сцены.

Телеведущий женат на певице и финалистке шоу «Хочу в ВИА Гру» Марии Гончарук. Пара познакомилась примерно в 2017 году — тогда шоумен впервые вышел в свет с новой избранницей после расставания с коллегой по Сomedy Woman Екатериной Варнавой в 2013-м. Мария моложе Дмитрия на 11 лет. По сообщениям СМИ, в 2019 году возлюбленные узаконили свои отношения: они пришли в ЗАГС и расписались, не привлекая лишнего внимания.

При этом сама Гончарук не прокомментировала высказывания супруга, несмотря на то, что также находилась на церемонии «Золотой граммофон». В своих соцсетях знаменитости не рассказывали о рождении первенца.

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