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Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом

Певца Филиппа Киркорова заметили с обручальным кольцом

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Эстрадный певец Филипп Киркоров появился на премии «Золотой граммофон» с обручальным кольцом. Об этом сообщает kp.ru.

«Да, [это обручальное кольцо]! А вы только опомнились?» – ответил артист на вопрос журналиста.

При этом еще 28 ноября сообщалось, что Киркоров сделал предложение музыкальному продюсеру Татьяне Тур. Он также подчеркнул, что ему не нужны никакие свахи, так как в его личной жизни «все нормально».

В мае Киркоров признавался, что влюбился. Музыкант заявлял, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить». Однако имя партнерши музыкант не раскрыл.

Летом исполнитель рассказал, что уже на протяжении девяти месяцев живет со своей возлюбленной. Он порадовался, что наконец-то обрел полную семью.

19 июля бывшая невеста Киркорова рассказала о скорой свадьбе артиста. Диджей Катя Гусева отметила, что во время встречи с исполнителем заметила его «горящие глаза».

«Невооруженным взглядом заметно, что он счастлив, расцвел. Во-первых, у него шикарное преображение. Во-вторых, видно, что он счастлив в личной жизни», — подчеркнула экс-возлюбленная.

Официально Киркоров был в браке только с певицей Аллой Пугачевой, их отношения продлились 11 лет.

Ранее сообщалось, что Гуф пришел к вилле бывшей жены с кастетом в руках.

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