Пригожин о признании Наргиз в спонсировании ВСУ: «Ведет себя как животное»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» певицу Наргиз Закирову, которая призналась в спонсировании ВСУ.

«Я в принципе специфику такой категории людей понимаю — она очень больной человек, она загнала себя в этот угол. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя как животное. Для меня она неблагодарный человек», — заявил Пригожин.

Он также отметил, что Закирова стала популярной только благодаря композитору Максиму Фадееву. Продюсер также признался, что жалеет о своем участии в клипе исполнительницы.

«Потратили время. Для кого? Для таких подонков, как она. Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить «спасибо»», — подчеркнул Пригожин.

Недавно сообщалось, что пранкеры Вован и Лексус позвонили певице Наргиз и от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко спросили про финансирование ВСУ. Исполнительница отметила, что высылает деньги на восстановление, беженцам, либо для ВСУ. Затем она показала татуировку с гербом Украины, а после пообещала набить еще одну со Степаном Бандерой. При этом певица отметила, что ее не смущает идеология национального «героя» Украины даже несмотря на еврейские корни.

После начала спецоперации на Украине Наргиз раскритиковала действия российского правительства и уехала в Узбекистан. После этого певице закрыли въезд в РФ на 50 лет.

Ранее концерт Кишлака в Оренбурге отменили после протестов активистов.