Пригожин назвал певицу Наргиз «неблагодарной свиньей»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявления певицы Наргиз, которая, попавшись на пранк, заявила о поддержке ВСУ и обвинила во всех своих бедах композитора Максима Фадеева. По словам Пригожина, Наргиз — «больной человек, загнавший себя в угол».

»<...> Если бы не Максим Фадеев, мы бы с вами вообще ее не знали бы и не слышали бы. Все ее заявления — это не от большого ума. Ведет она себя как животное. Для меня она неблагодарный человек. <...> Она просто тварь редкая, просто свинья, не умеющая говорить «спасибо». Она хочет на Украину? Да пусть едет, кто ее держит?» — сказал Пригожин.

Продюсер также пожалел, что сотрудничал с Наргиз бесплатно по просьбе Фадеева, потратив свое время.

Разговор певицы Наргиз с пранкерами Вованом и Лексусом последние опубликовали 29 ноября. Думая, что разговаривает с экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко, Наргиз заявила, что высылает деньги украинским беженцам и ВСУ. Она также показала тату с гербом Украины и пообещала набить еще и изображение со Степаном Бандерой, несмотря на свои еврейские корни.

Ранее Любовь Успенская назвала Наргиз Закирову «лохушкой».