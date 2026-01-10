Размер шрифта
Новости. Общество

В Воронеже мужчина избил ребенка за то, что тот попал в него снежком

В Воронеже мужчина избил подростка из-за снежка
В Воронеже полиция проводит проверку после избиения 13-летнего подростка в Романовском сквере, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает УМВД области.

Группа подростков играла в снежки в Романовском сквере, по данным Telegram-канала 112, школьники случайно попали снегом в проходившего мимо мужчину. Между несовершеннолетним и прохожим возник конфликт, в ходе которого воронежец напал на мальчика и несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Пострадавшего госпитализировали с травмами, его родители обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.

До этого на Урале женщина устроила скандал на детской площадке из-за снежной крепости. Группа детей занималась строительством снежной крепости, когда к ним подошла женщина с ребенком и зеленой ледянкой в руках. Без объяснений начала разрушать постройку, на возмущение и вопросы со стороны одной из находившихся на площадке соседок женщина, по словам свидетелей, ответила, что дети могут пожаловаться на ее действия в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Ранее мужчина сломал подростку нос из-за очереди на каток в Калуге.

