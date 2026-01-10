На Украине заявили об атаке России на суда в Черном море

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале обвинил Россию в том, что она якобы атаковала гражданские суда в Черном море.

По его информации, во время захода в порт Черноморска для загрузки зерном ударный беспилотный летательный аппарат попал в судно под флагом Сент-Китс и Невис, а возле порта Одессы было поражено судно под флагом Коморских островов, перевозившее сою.

8 января сообщалось, что нефтетанкер под флагом Палау был атакован в водах Черного моря. Выяснилось, что он носит название Elbus.

Судно получило повреждение верхней части в 50 км от Кастамону. Никто из членов экипажа не пострадал. Танкер должны будут детально осмотреть.

СМИ отмечали, что источник нападения и масштабы ущерба выяснятся после завершения расследования. Власти внимательно следят за характером нападения и ситуацией с безопасностью в регионе.

За последние месяцы несколько танкеров были атакованы в Черном море украинскими дронами. 2 декабря в 148 км от берегов Турции атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. В результате удара БПЛА повреждения получила надстройка и другие части танкера. Обломки дрона упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам.