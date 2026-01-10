Размер шрифта
Глава евродипломатии не смогла разъяснить свои слова о России

Сенатор Пушков: Каллас не перечислила 19 стран, на которые якобы напала Россия
Российский сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Россию в нападении на 19 стран, но так и не смогла их назвать.

По словам Пушкова, депутат Европарламента обратился к Каллас с просьбой назвать страны, на которые якобы напала Россия, однако так и не получил ответа.

«Каллас и ее аппарат считали 35 дней, не сосчитали и направили депутату невнятный расплывчатый ответ. [Председатель ГА ООН и экс-глава МИД Германии Анналена] Бербок отдыхает», — написал сенатор.

До этого помощник президента России Владимир Мединский иронично отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о «нападениях России на 19 стран». Он назвал утверждения Каллас о столетней агрессии России «каллассальными открытиями» в области военной истории. В сатирическом посте он перечислил «нападения» России на другие страны, включая «атаку» на Японию в Порт-Артуре в 1904 году и «вероломное нападение» на Германию под Москвой в 1941 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь призвала «вызвать санитаров» для Каллас после ее слов.

Ранее Каллас отказала России в гарантиях безопасности.

