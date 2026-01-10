Овечкин установил новый рекорд XXI века в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Игра состоялась в ночь на 10 января и завершилась победой «столичных» со счетом 5:1. Овечкин забросил пятую шайбу своей команды с передачи Мартина Фехервари на 54-й минуте.

Для российского хоккеиста эта шайба стала 19-й в текущем сезоне. Таким образом, Овечкин стал третьим 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим 19 голов за первые 45 матчей сезона, вместе с Горди Хоу (21 гол в сезоне-1968/1969 и 19 в 1970/1971) и Джонни Буциком (21 гол в сезоне-1975/1976). Это достижение Овечкина является рекордным в XXI веке.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.