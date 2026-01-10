Размер шрифта
Новости. Общество

В Петербурге спасли годовалого ребенка с арахисом в бронхах

В Петербурге врачи извлекли из бронхов ребенка кусок арахиса
СПбГПМУ Педиатрический университет

В Петербурге врачи Педиатрического университета провели операцию по извлечению кусочка арахиса из бронха годовалой девочки, пациентка была доставлена из Великого Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Годовалая девочка ела арахис и случайно подавилась кусочком ореха, ребенок стал испытывать трудности с дыханием, спустя сутки у девочки поднялась высокая температура. Медики в Великом Новгороде обнаружили инородное тело в дыхательных путях, но извлечь его на месте не смогли.

Девочку направили в клинику педиатрического университета, где эндоскопистам удалось достать застрявший в бронхе орех размером около полутора сантиметров. Маленькая пациентка находится под наблюдением медиков. У нее также диагностирована пневмония.

До этого в ХМАО двухлетний мальчик наглотался магнитов. Во время экстренной операции в толстой кишке обнаружили 19 магнитов и двойную перфорацию. Инородные тела были удалены, поврежденные участки ушиты. После операции мальчик шесть суток провел в отделении реанимации.

Ранее в Сургуте спасли ребенка, который наглотался магнитов.

