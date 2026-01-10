В АТОР рассказали о предпочтениях российских туристов в 2025 году

АТОР: россияне чаще выбирают менее продолжительный отдых и отели без питания

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила в разговоре с ТАСС, что российские туристы в 2025 году стали чаще выбирать менее продолжительный отдых и бронировать отели без питания.

По ее словам, при этом растет доля премиального сегмента во всех видах туризма. Она отметила, что российские путешественники в 2025 году стали очень чувствительны к стоимости отдыха. В то же время одной из доминирующих тенденций стало увеличение доли премиального сегмента практически во всех видах туризма — внутреннем, въездном и выездном.

9 января Ломидзе заявила, что введение ограничений на получение шенгенской визы не отразится на туристическом потоке из России в Европу. По ее словам, туристический поток в Евросоюз существенно сократился в 2022 году и на сегодняшний день находится на стабильно низком уровне.

В АТОР до этого сообщили, что в 2025 году в топ самых популярных стран у российских туристов вошли ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Помимо первой тройки-лидеров рекордсменами по спросу среди россиян стали Мальдивы, Индонезия, Япония, Малайзия, Саудовская Аравия, Маврикий и Эфиопия — в эти страны россияне ездили чаще, чем в 2019 году.

