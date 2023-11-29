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Филипп Киркоров раскрыл, у кого из звезд шоу-бизнеса самая роскошная фигура

Певец Филипп Киркоров похвалил Ани Лорак за самую красивую фигуру шоу-бизнеса

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров на шоу «Стол заказов» выразил мнение, что у его коллеги Ани Лорак самая красивая фигура в российском шоу-бизнесе.

«Самая красивая фигура в шоу-бизнесе у Ани Лорак. Просто богиня, статуэтка моя», — заверил Киркоров.

В разговоре с ведущим Иваном Чуйковым исполнитель также поделился мнением насчет церемонии награждения «Золотого граммофона». Киркоров убежден, что статуэтки обязательно должны достаться Анне Асти и Люсе Чеботиной. По мнению музыканта, обе эти певицы сейчас занимают топы российских чартов.

«Все титулы расхватали — кто король, кто Примадонна, кто принц. А Asti придумала себе — царица. И идет смело, молодец, хвалю», — поддержал коллегу певец.

Певец также признался, что после работы на церемонии, где Киркоров будет ведущим, он поедет на съемки масштабного клипа «Черная пантера».

«Проект собираемся снимать неделю, сейчас идет подготовка. Это кино в лучших традициях больших фильмов, где появятся интересные артисты и медийные персоны в необычных амплуа», — пообещал Киркоров.

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