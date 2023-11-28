Клара Новикова расстроена обвинениями в предательстве из-за флага Украины

Неназванный источник сообщил mk.ru, что юмористка Клара Новикова расстроена из-за инцидента с украинским флагом на своем концерте.

«Все знают, что Клара Борисовна не сильна в компьютерных технологиях. В этот раз решили повесить экран, на котором сначала показывали ее фотографию. А потом снимки того, о чем она рассказывала. Когда Клара Борисовна вспоминала смешные ситуации из детства, показывали фотографии киевских улиц, на одном из домов и висел флаг Украины», — отметил он.

Знакомый Новиковой объяснил произошедшее фразой: «Просто недоглядели». Он подчеркнул, что артистка не ожидала, что произошедшее на выступлении обернется скандалом, отметив, что сам концерт прошел великолепно.

«То, что Клару Борисовну блогеры выставляют едва ли не предательницей, конечно, абсурд», — заявил источник.

Он также назвал комикессу открытым и ранимым человеком. Источник призвал прекратить травлю артистки, заявив, что она этого не заслуживает.

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