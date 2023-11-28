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Певица Ханна сообщила о крещении дочери

Певица Ханна крестила дочь

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offi_hanna/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Ханна сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что крестила младшую дочь Камиллу.

Ханна опубликовала снимки из церкви. Она уточнила, что семья провела православный обряд в выходные.

Певица Ханна родила младшую дочь в одной из клиник Дубая 9 февраля 2023 года от мужа, генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова.

20 февраля Ханна призналась, что потратила около 40 тысяч дирхамов (808 400 рублей по курсу того времени – «Газета.Ru») на роды. По словам артистки, данная сумма названа без учета визитов к врачу и анализов.

У супругов также есть дочь Адриана. Малышка появилась на свет 3 сентября 2018 года в Майами. Артистка рассказывала, что старший ребенок не испытывает агрессии и ревности к младенцу. В июне исполнительница призналась, что планирует стать многодетной матерью. Звезда хочет снова забеременеть через пару лет.

В октябре Ханна сообщила, что думала о расставании с Курьяновым. Звезда рассказала, что у них случались конфликты на бытовой почве. Артистке не нравилось, что Курьянов мало проводит времени дома.

Ранее певица Ханна поссорилась с мужем из-за работы.

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