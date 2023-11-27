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Владимир Пресняков рассказал о страхах старшего сына

Певец Пресняков заявил, что его сын боялся прославиться как внук Пугачевой

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Музыкант Владимир Пресняков-младший признался в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, что его старший сын Никита боялся прославиться как «внук Пугачевой».

Пресняков рассказал, что у старшего сына было «до неадекватности» чувство ответственности за то, что он родился в династии музыкантов. Артист вспомнил, как Никиту никто не называл по имени. Он был известен как «внук Пугачевой».

«Я говорил: «Ну возьми себя в руки. Мне вон тоже говорили, что я зять Пугачевой. Но я с этим смирился». Он говорит: «Пап, ты не понимаешь. Когда тебе любой ставит подножку и хочет посмотреть, как ты упадешь». Он так к этому относится. И реально. Я видел своими глазами», — поделился певец.

Пресняков отметил, что у старшего сына есть «бзик» на то, чтобы добиться всего самому, без помощи известных родственников. По словам артиста, Никита ни разу не попросил денег ни у кого. Музыкант отметил, что сыну до сих пор больно находиться в тени популярной семьи.

Пресняков также похвалил сыновей других звезд, которые смогли добиться большого успеха. Он выделил таких актеров, как Павел Табаков, Никита Ефремов и Иван Янковский.

«Мне повезло, что я где-то между мирами родился. Мне было абсолютно пофигу, как меня кто называл. Я просто делал свое дело», — заключил певец.

Пресняков является сыном заслуженного артиста России, саксофониста Владимира Преснякова.

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