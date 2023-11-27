Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Оззи Осборн рассказал об уходе со сцены

Музыкант Оззи Осборн заявил, что не будет петь со сцены в инвалидном кресле

close
100%
Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Globallookpress.com

Музыкант Оззи Осборн рассказал, что задумался об уходе со сцены. Об этом он побеседовал с журналом Rolling Stone.

74-летний Осборн уточнил, что не будет выходить к зрителям, если останется в инвалидном кресле на всю жизнь.

«Я не собираюсь выкатываться и вяло просить о сочувствии. К черту это. Не поеду на сцену в инвалидном кресле», — заявил он.

По словам музыканта, он видел, как выступает с инвалидного кресла Фил Коллинз, но сам не готов заниматься тем же.

В 2003 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, в 2020 он рассказал о диагнозе поклонникам. Его состояние усложняется травмой, перенесенной много лет назад, из-за которой музыканту до сих пор делают операции.

«Я не смотрю дальше завтрашнего дня, если смогу выступать снова — буду. Но, кажется, пришла пора прощаться с этим лучшим в моим жизни романом. В начале болезни, отказавшись от гастролей, я злился на себя, врачей, мир. Но время прошло, и, думаю я, пора принять этот факт», — заключил он.

Накануне сын Оззи Осборна рассказал о табу исполнителя в воспитании внуков.

Ранее Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий