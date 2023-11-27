Российские бизнесмены захотели видеть Ротару на новогодних корпоративах

Спрос на новогодние корпоративы с участием советской и украинской певицы Софии Ротару остается высоким, несмотря на то, что певица не приедет в Россию. Об этом рассказали в беседе с mk.ru организаторы выступлений.

«Прокатчики понимают, что из-за сложившейся ситуации выступление Ротару невозможно, поэтому предлагаем заменить ее на другую певицу. Лично на Софию Михайловну даже не выходил, потому что все понимаю», — сказал один из организаторов концертов, отметив, что артистка всегда была осторожной.

Экс-директор Ротару Сергей Лавров подтвердил, что в 2023 году Ротару в Москву не приедет.

«София Михайловна уже пропускала один из годов и не приезжала в Россию, когда на Украине объявляли военное положение. Прошлый год она тоже пропустила. В этом году ее снова не будет», — объяснил Лавров, добавив, что Ротару сейчас почти не работает и мало контактирует с другими людьми.

При этом, признал он, спрос на концерты Ротару во все времена был стабильно высоким. Также, по данным издания, до начала спецоперации России на Украине певица просила за каждое выступление от ста тысяч евро и больше.

Накануне стало известно, что отель Софии Ротару планируют национализировать и продать.

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