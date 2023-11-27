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Егор Крид потребовал миллион рублей от Мизулиной

Музыкант Крид хочет отсудить у Мизулиной миллион рублей за порочащие сведения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Музыкант Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) требует миллион рублей в иске к «Лиге безопасного интернета» и ее главе Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», — уточнили в суде.

Поводом для иска, добавил представитель суда, послужили слова Мизулиной о том, что Крид якобы является «главным скамером страны» — то есть цифровым мошенником. Об исполнителе Мизулина говорила во время Международного форума безопасного интернета. В своем Telegram-канале она несколько раз утверждала, что Крида и несколько других блогеров необходимо проверить из-за их «деятельности по организации и рекламе азартных игр».

Беседа по иску Крида пройдет 14 декабря.

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