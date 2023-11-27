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Новый фильм Ридли Скотта «Наполеон» не смог возглавить американский прокат

Фильм Ридли Скотта «Наполеон» собрал только $46 млн после премьеры

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Американский прокат вторую неделю подряд возглавляет фильм «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом сообщает Variety.

За длинный уикенд, связанный с Днем благодарения, картина заработала $42 млн, после чего ее общая касса достигла $98,4 млн.

Исторический фильм Ридли Скотта «Наполеон» о приходе к власти во Франции Наполеона Бонапарта и его романтической жизни стал лучшей киноновинкой недели в США, но не смог возглавить рейтинг. Касса проекта за три финальных дня недели составила $20,4 млн, за расширенный уикенд — $32,5 млн. Д

Мультфильм «Заветное желание» замыкает топ-3 американского проката с $19,5 млн за три дня и $31,7 млн за пять дней с Днем благодарения.

Лидером проката в России в минувший уикенд в пятый раз подряд стала киносказка «По щучьему велению».

Ранее стал известен лауреат Букеровской премии по литературе за 2023 год.

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