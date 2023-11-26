«17-летние секретарши не существуют?»: Дибров раскрыл секрет крепкого брака

Телеведущий Дмитрий Дибров в беседе с порталом PROZvezd выразил мнение, что браки часто рушатся из-за ухудшения качества секса.

«Да смени ты свой засаленный халат на что-нибудь интересное этим вечером. Да возьми ты две свечи, да купи ты бутылочку шампанского и скажи ему откровенно все то, что говорила 40 или 30 лет назад, когда ты шла с ним в ЗАГС», — высказался Дибров.

По словам телеведущего, многие женщины с годами брака забывают о важности секса, считая это чем-то ненужным или даже постыдным. Дибров считает, что жена как никто другой знает, что ее мужчине понравится в постели. Он даже призвал девушек учиться заниматься сексом на порнофильмах.

«Вы что, думаете, что 17-летние секретарши не существуют? Еще как существуют! Так вы ж, зная такое дело, используйте свои фантастические преимущества, которые дает только брак. Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится! Если не знаешь как, грубо говоря, скачивай чертову порнуху!» — возмутился телеведущий.

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