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Константин Крюков и Алина Алексеева стали родителями

Актриса Алина Алексеева рассказала о рождении ребенка в День матери

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Супруга актера Константина Крюкова Алина (в девичестве — Алексеева) рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении ребенка.

«Сегодня впервые отмечаю День матери — удивительные метаморфозы и самое увлекательное приключение. Поздравляю всех, кто выбрал идти путем радости и слез (или кого выбрал путь), а также совершает ежедневно этот тихий подвиг», — написала девушка.

Новостью о пополнении в семье Крюкова поделилась спустя месяц после рождения ребенка. К посту она приложила фото торта, на котором написано: «1 месяц». Само кондитерское изделие украшено розовым кремом. При этом девушка не уточнила пол ребенка.

Актер Константин Крюков стал отцом во второй раз. В браке с Евгенией Варшавской у артиста появилась дочь Юлия. Крюков призвался, что сохранил хорошие отношения с бывшей женой и подружил ее со второй избранницей Алексеевой. Актер заявлял, что общие дети связывают людей, поэтому «всегда лучше дружить, чем воевать». На пиар-менеджере Алине Алексеевой Крюков женился в мае 2013 года.

В сентябре Крюков признавался, что рождение дочери стало для него счастьем.

Ранее сообщалось, что Александр Петров прочитал клятву жене с расстегнутой рубашкой.

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