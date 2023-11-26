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Мария Кравченко подколола Боню и выразила свое отношение к пластике

Актриса Мария Кравченко заявила, что не стала бы делать себе лисьи глаза

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Lev Ilyin/Global Look Press

Актриса и юмористка Мария Кравченко в интервью Woman.ru призналась, что положительно относится к пластическим операциям.

«Я считаю, что если мы живем в эпоху таких медицинских возможностей, то почему нет? Конечно, я не собираюсь резать себе «лисьи глазки» за 29 миллионов рублей, но не исключаю, что где-то после пятидесяти захочу сделать подтяжку лица и не считаю, что в этом есть что-то зазорное», — заверила Кравченко.

По словам юмористки, она выбрала себе профессию, в рамках которой на нее постоянно смотрят люди. Кравченко отметила, что некоторым ее знакомым была положена блефаропластика по состоянию здоровья уже в 25 лет. По словам юмористки, у некоторых людей такое строение лица, что веки нависают над глазами вне зависимости от возраста.

«Если мы не говорим о натягивании кожи, как барабан, то я не вижу ничего плохого в операциях. Самое главное — сохранять адекватность, чтобы вы не теряли мимику, эмоции, а лицо оставалось живым и вашим», — резюмировала Кравченко.

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