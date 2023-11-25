Катя Лель о жизни после 40 лет: «Кайф»

Певица Катя Лель заявила в беседе с «Пятым каналом», что мудрость женщины заключается в ее возрасте.

Лель призналась, что какое-то время не принимала свои года и осознала свой возраст только в 45 лет. Однако звезду не расстроила данная цифра. Наоборот, она считает «кайфом» жизнь после 40 лет. По ее мнению, в этот период человек уже стал уверенным в себе и познал жизнь во всем проявлении.

«И с разных сторон абсолютно: когда ты очень сильно падал или тебя «падали», и когда ты взлетал! Ты знаешь, что такое жизнь, для чего ты здесь… Я понимаю, что это моя ценность, благодарность моя Вселенной за то, что я есть, такая, какая есть. Я чувствую себя абсолютно молодой в душе, лет 35 максимум», — рассказала артистка.

В ноябре хит Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах музыкальных платформ после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке. Лель назвала успех своего хита за рубежом «российской победой».

Ранее Катя Лель получила предложения сотрудничества мировых лейблов после успеха в TikTok.