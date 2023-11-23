Начато расследование трагедии с фанаткой на концерте Тейлор Свифт

В Рио-де-Жанейро начато расследование трагедии с фанаткой на концерте певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает NBC News.

Концерты Свифт в Бразилии организовывала компания Time for Fun, в отношении которой и начато расследование. Расследованием занялся потребительский отдел гражданской полиции Рио-де-Жанейро.

Следствие изучит само помещение, доступность для фанатов питьевой воды.

23-летней поклоннице Свифт Ане Кларе Беневидес Мачадо стало плохо из-за жары перед концертом на Олимпийском стадионе Жоао Авеланжа 17 ноября. Температура воздуха в тот день превысила 38 градусов по Цельсию, задыхалась на сцене и сама певица. У девушки случился сердечный приступ, в больнице ее не стало. После этого следующий концерт Свифт перенесла.

Ранее солиста группы «На-На» обвинили в оскорблении памяти Михаила Круга.