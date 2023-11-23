Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Начато расследование трагедии с фанаткой на концерте Тейлор Свифт

В Бразилии начато расследование инцидента с фанаткой на концерте Тейлор Свифт

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

В Рио-де-Жанейро начато расследование трагедии с фанаткой на концерте певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщает NBC News.

Концерты Свифт в Бразилии организовывала компания Time for Fun, в отношении которой и начато расследование. Расследованием занялся потребительский отдел гражданской полиции Рио-де-Жанейро.

Следствие изучит само помещение, доступность для фанатов питьевой воды.

23-летней поклоннице Свифт Ане Кларе Беневидес Мачадо стало плохо из-за жары перед концертом на Олимпийском стадионе Жоао Авеланжа 17 ноября. Температура воздуха в тот день превысила 38 градусов по Цельсию, задыхалась на сцене и сама певица. У девушки случился сердечный приступ, в больнице ее не стало. После этого следующий концерт Свифт перенесла.

Ранее солиста группы «На-На» обвинили в оскорблении памяти Михаила Круга.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий