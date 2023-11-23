МакSим о своем самочувствии перед концертами: «Переживаю»

Певица МакSим призналась, что волнуется перед выходом на сцену во время выступлений, несмотря на большое количество концертов за спиной. Ее слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Все равно переживаю. Но уже на первой песне расслабляюсь, когда вижу искренние глаза доверяющих мне людей», — заявила исполнительница.

20 августа МакSим впервые выступила на сцене спустя четыре месяца после скандальной отмены своего тура. Мероприятие проходило на Московском урбанистическом форуме в Лужниках.

При этом в марте концерт МакSим сорвался после того, как артистка бросила микрофон во время своего выступления в Сочи. Слушатели вспоминали, что, исполняя песни, певица хрипела, не дотягивала ноты, выглядела рассеянной и уставшей. После инцидента звезда извинилась перед поклонниками.

13 июля МакSим опубликовала видео из реабилитационной клиники, в котором призналась в алкогольной зависимости. По словам артистки, она слишком рано после тяжелой болезни начала гастролировать и пыталась поддержать себя алкоголем.

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