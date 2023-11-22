Бузова ответила, когда планирует стать матерью

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила в YouTube-шоу «Вопрос ребром», что пока не собирается становиться матерью.

Бузова уверена, что ребенок должен родиться в любви. Однако звезда пока не нашла себе мужчину, который может стать отцом ее малыша. Артистка отметила, что вопросы про ребенка ей надоели.

Во время шоу у Бузовой спросили, есть ли у нее возрастная планка, когда стоит родить. Звезда высмеяла вопрос. Она заявила, что у нее есть отличная планка для такого. Звезда встала со своего места и начала делать упражнение «планка».

«Когда мне было 20, я говорила, что в 22 я точно выйду замуж, поэтому я думала, что у меня к 25 будет уже двое детей», — рассказала певица.

Бузова не состоит ни с кем в романе. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 по 2016 год. Артистка рассказывала, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

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