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Паттинсону могли отказать в роли в «Сумерках» из-за неопрятности

Актеру Паттинсону могли не дать роль Эдварда в «Сумерках» из-за внешнего вида

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Planet Photos/Global Look Press

Режиссерка «Сумерек» Кэтрин Хардвик призналась, что продюсеры могли отказать актеру Роберту Паттинсону в роли вампира Эдварда Каллена в киносаге «Сумерки» из-за его внешнего вида. Об этом она рассказала в беседе для подкаста Watchalong.

«Когда он пришел ко мне, у него была черная челка, он был не в форме, потому что все время торчал в пабе. Я подумала, что вживую он действительно сносит голову, но будет ли таким же на экране?» — вспоминает она.

Когда прослушивания Паттинсона для «Сумерек» с актрисой Кристен Стюарт показали представителям студии Summit Entertainment, они не впечатлились и спросили, сможет ли Хардвик привести актера в порядок.

«Я сказала — конечно, смогу, вы видели его скулы? Сделаем прическу и все такое, он начнет заниматься и будет великолепен. Сперва они не поверили. Он еще и пришел в заляпанной рубашке... Таким был Роб», — рассказала кинематографистка.

Весной стало известно, что Lionsgate Television находится на ранней стадии разработки новой экранизации бестселлеров писательницы Стефани Майер «Сумерки».

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