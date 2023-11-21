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«Это заводит особенно»: Семенович рассказала о своем тайном возлюбленном

Певица Анна Семенович призналась, что хочет ребенка от своего избранника

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svetlanamuksinova, ann_semenovich/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певица Анна Семенович в разговоре с изданием Super описала своего возлюбленного, которого скрывает от публики уже год.

«Крупный, брутальный, статный — под стать мне. Мы очень гармонично смотримся вместе. Очень интересный внешне, привлекает женские взгляды. А еще он очень умный, с прекрасным чувством юмора — это меня в нем заводит особенно», — заверила Семенович.

Исполнительница похвасталась, что избранник регулярно балует ее подарками вроде цветов, аксессуаров или поездок на отдых. По словам Семенович, новый кавалер заставляет ее задуматься о свадьбе. При этом звезда призналась, что мечтает отправиться под венец «босиком по белоснежному песку».

«Дети — это наше обоюдное желание. Мы часто и активно работаем над этим», — добавила Семенович.

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