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Приемный сын Питта и Джоли называл отца сволочью после разрыва родителей

Приемный сын Джоли Пакс называл Питта отвратительным и ужасным отцом

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Jordan Strauss/Invision/AP

Приемный сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт после разрыва родителей называл отца сволочью. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на информацию из закрытого профиля 19-летнего юноши в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С Днем отца эту сволочь мирового уровня! Ты снова и снова доказываешь, что ты отвратительный и ужасный человек», — писал Пакс в феврале 2020 года.

Запись появилась на странице через четыре года после того, как пара разорвала отношения.

«Ты не хочешь ни понять, ни посочувствовать своим четверым младшим детям, которые дрожат от страха при виде тебя», — писал молодой человек, имея в виду Захару, Шайло и близнецов Нокса и Вивьен. Также у пары есть приемный сын Мэддокс.

Пакс добавил, что Питт никогда не поймет, какой вред причинил семье.

«Ты превратил жизни моих близких в вечный ад. Можешь говорить себе и миру что хочешь, но когда-нибудь правду узнают», — писал Пакс.

Недавно Питт впервые после развода с Анджелиной Джоли представил друзьям новую девушку — дизайнера Инес де Рамон, с которой его регулярно видят уже в течение года.

Ранее Бузова ответила на слухи о воссоединении с Давой.

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