Звезда Comedy Woman объяснила, почему отказалась от резекции желудка

Певица и актриса Надежда Ангарская призналась в шоу «Звезды сошлись», что ей предлагали сделать резекцию желудка, но она отказалась.

Ангарская отметила, что знает людей, которые прошли через операцию по уменьшению желудка. По ее словам, многим резекция не дала никаких результатов в похудении. Звезда также объяснила свое решением тем, что не хотела подводить людей, которые равнялись на ее достижения в снижении веса.

«Это будет нечестно по отношению к людям, которые смотрят на меня, которых я когда-то вдохновила на какой-то хоть более или менее здоровый образ жизни. Я похудею и буду говорить: «Смотрите, я такая классная, потому что у меня хорошая сила воли. А вы все лодыри. У вас не получается, потому что вы все бесхарактерны», — отметила звезда.

Ангарская добавила, что также хотела бы завести еще одного ребенка. Однако она не знает, как резекция отразится на ее здоровье. Она переживает, что могут возникнуть проблемы. Телеведущая Маша Малиновская и певец Юлиан поддержали певицу.

«Когда я разговаривала по этому поводу с хирургом, который проводит такие операции, он как раз сказал, что это добровольная инвалидность», — отметила Малиновская.

«У меня очень многие знакомые сделали это и теперь инвалиды, да», — заявил Юлиан.

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