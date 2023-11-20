«Заберите хоть кто-нибудь»: Батрутдинов отчаялся найти себе невесту

Комик Тимур Батрутдинов и певица Ольга Серябкина на «Шоу Воли» обсудили личную жизнь юмориста, который до сих пор не нашел себе невесту.

Исполнительница назвала Батрутдинова хорошим человеком, но напомнила, что у нее уже есть супруг и ребенок. 45-летний комик уточнил, что знаком с мужем Серябкиной. По словам юмориста, у них с Григорием Начкебия был зрительный контакт, и Батрутдинов не увидел в глазах мужчины подозрения в его адрес. Серябкина считает, что комику нужна мягкая девушка, которая не будет им управлять.

«Мягкая, добрая… Ему точно не нужна доминирующая женщина. Ему нужна очень заботливая, мягкая, обволакивающая собой. Его нужно уважать и не проверять», — высказалась Серябкина.

При этом сам Батрутдинов уже отчаялся искать себе невесту, поэтому пошутил, что теперь у него вообще нет требований к потенциальной возлюбленной.

«Я пришел к тому состоянию, когда у меня нет требований к женщине», — воскликнул Батрутдинов.

Ведущий шоу Павел Воля перефразировал комика и сказал: «Заберите хоть кто-нибудь».

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