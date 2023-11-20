Тейлор Свифт побагровела и стала задыхаться на концерте в Бразилии

Певице Тейлор Свифт стало плохо на концерте в Бразилии 17 ноября. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на поклонников звезды, опубликовавших видео со Свифт в TikTok.

Можно заметить, что из-за жары Свифт побагровела, также фанаты рассказали, что во время выступления она стала задыхаться. В Рио-де-Жанейро в это время было около 37 градусов по Цельсию.

33-летней Свифт, в частности, пришлось сократить песню «Take Me Home», чтобы отдышаться.

Перед тем, как Свифт вышла на сцену, среди зрителей потеряла сознание 23-летняя Ана Клара Беневидес. У девушки случился сердечный приступ, ее не стало тем же вечером в больнице.

Второе из трех запланированных в Бразилии шоу Свифт перенесла из-за экстремально высоких температур.

«Безопасность и благополучие моих поклонников, артистов и команды должны быть и всегда будут на первом месте», — написала она в социальных сетях.

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