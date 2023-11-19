Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Александр Петров вспомнил о своем самом лучшем подарке на Новый год

Актер Петров рассказал, что родители подарили ему камеру на последние деньги

close
100%
Kion

Актер Александр Петров назвал в беседе с «Пятым каналом» видеокамеру своим лучшим подарком на Новый год.

Петров отметил, что ему подарили этот подарок в школьные годы. По словам звезды, его родители потратили на него последние деньги.

«Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поделился артист.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Теща Александра Петрова Татьяна Лескова назвала свадьбу дочери с актером «сказочной историей» и подчеркнула, что очень за них рада. Она добавила, что не хочет говорить громких слов на эту тему, но выразила надежду, что паре удастся создать семью и завести детей.

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

Ранее актер Александр Петров процитировал стих после поста Асмус об обидевшемся друге.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий