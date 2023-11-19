Александр Петров вспомнил о своем самом лучшем подарке на Новый год

Актер Александр Петров назвал в беседе с «Пятым каналом» видеокамеру своим лучшим подарком на Новый год.

Петров отметил, что ему подарили этот подарок в школьные годы. По словам звезды, его родители потратили на него последние деньги.

«Это было круто. Я потом много снимал, весь Новый год с друзьями, поэтому маме с папой, конечно, большое за это спасибо», — поделился артист.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

Теща Александра Петрова Татьяна Лескова назвала свадьбу дочери с актером «сказочной историей» и подчеркнула, что очень за них рада. Она добавила, что не хочет говорить громких слов на эту тему, но выразила надежду, что паре удастся создать семью и завести детей.

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года он состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма «Стрельцов».

Ранее актер Александр Петров процитировал стих после поста Асмус об обидевшемся друге.