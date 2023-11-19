Гузеева высказалась о Харламове: «Он как аутист»

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Кстати» от Medium Quality и «VK Видео» призналась, что ей было приятно работать с юмористом Гариком Харламовым на съемках проекта «Теща».

«Он как аутист в этом смысле… Вот он, например, ни разу не пришел не готовый на съемку. Он ни разу не тупил там с текстом. Никогда! Все, что он говорил было по существу», — заявила артистка.

Гузеева подчеркнула, что Харламов сильно опаздывал на съемки, но при этом компенсировал упущенное время отличной актерской игрой.

«Конечно, он опаздывал на 8-9 часов. Но это неважно. Он за те оставшиеся 25 минут просто делал все», — отметила она.

Недавно Гузеева высказалась о неудачных браках Гарика Харламова.

Харламов и Гузеева снялись вместе в семейной комедии Аскара Узабаева «Теща», премьера которой запланирована на 30 ноября. По сюжету героиня Гузеевой Ольга Николаевна главная дома и на работе, а единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, — зять (Харламов). Также в фильме сыграли Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов и другие.

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