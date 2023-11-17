Бари Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике: «Как комариный укус»

Сын продюсера Бари Алибасова Бари заявил, что шоумен перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа. Его слова передает kp.ru.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче», — отметил Алибасов-младший.

По словам родственника, продюсер два года мучался от болей в спине, так как врачи не могли найти проблему его плохого состояния.

«Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости», — заявил он.

Недавно сообщалось, что группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина». Музыкальный критик Олег Кармунин заявил, что композиция была подслушана у турецкой певицы. При этом на альбоме 1992 года авторами музыки указаны Бари Алибасов и Андрей Потемкин, а также стоит подпись: «Цитата из турецкой песни». При этом не сообщается, какой именно.

Алибасов основал группу «На-На» в 1989 году, среди хитов коллектива — «Фаина», «Нанайка» и «Шляпа».

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