Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бари Алибасов перенес очередную операцию на позвоночнике: «Как комариный укус»

Сын Бари Алибасова рассказал, что шоумену сделали операцию на позвоночнике

close
100%
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сын продюсера Бари Алибасова Бари заявил, что шоумен перенес операцию на позвоночнике после падения с третьего этажа. Его слова передает kp.ru.

«Сделали операцию, засунули выступающую часть обратно. Делали под общим наркозом. Папа столько операций уже пережил, что еще одна для него как комариный укус. Перенес отлично. Сейчас ему стало легче», — отметил Алибасов-младший.

По словам родственника, продюсер два года мучался от болей в спине, так как врачи не могли найти проблему его плохого состояния.

«Оказалось, что один из позвонков неправильно сросся и на сантиметр выступал. Эта та же проблема, что у Ляйсан Утяшевой, когда ее тренер обвинял в том, что она симулирует, хоть на самом деле на рентгене просто не могли долго обнаружить перелом кости», — заявил он.

Недавно сообщалось, что группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина». Музыкальный критик Олег Кармунин заявил, что композиция была подслушана у турецкой певицы. При этом на альбоме 1992 года авторами музыки указаны Бари Алибасов и Андрей Потемкин, а также стоит подпись: «Цитата из турецкой песни». При этом не сообщается, какой именно.

Алибасов основал группу «На-На» в 1989 году, среди хитов коллектива — «Фаина», «Нанайка» и «Шляпа».

Ранее сообщалось, что 94-летняя актриса Раиса Максимова переписала квартиру в центре Москвы на внука.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий