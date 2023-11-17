Лада Дэнс рассказала о поддержке близких после ДТП с ее участием

Певица Лада Дэнс в интервью «СтарХиту» рассказала, как близкие и давние знакомые поддерживали ее после ДТП.

«Никто не исчезал. Я же не была овощем. Объявились даже те, кто пропал. Эта ситуация всколыхнула людей. Очень многие пришли из прошлого с поддержкой, добрыми словами. А близкие меня не покинут, они будут со мной до конца, как и я с ними. Уверена так же и в своих друзьях», — подчеркнула Дэнс.

Она добавила, что извинения от виновника аварии уже не играют для нее никакой роли. Певица сейчас занимается сбором необходимых документов для страховой компании. По словам звезды, если виновник ДТП будет увиливать от выплат, она потребует компенсацию от страховой компании. Дэнс пожаловалась, что лечение обошлось ей в крупную сумму денег.

5 августа машина, в которой ехала Дэнс, попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Всего в аварии столкнулись три машины. Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. 19 августа певица выступила на концерте в честь 802-летия Нижнего Новгорода. Очевидцы заметили, что на сцену исполнительницу вынесли помощники, и она хромала. Всего выступление исполнительницы длилось 20 минут.

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