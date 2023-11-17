Актриса Дрю Бэрримор назвала необычную причину отказа от пластических операций. Об этом она рассказала в беседе с People.

По словам 48-летней Бэрримор, она боится «подсесть» на пластику.

«Я очень склонна к зависимостям, так что, боюсь, буду одержима ей, буду делать себе то и это. Это меня пугает, потому что я знаю себя. Так что я жду со всеми усовершенствованиями», — призналась звезда.

Сражавшаяся с наркозависимостью в подростковом возрасте и бросившая употреблять алкоголь в 2021 году актриса уточнила, что не делала никаких омолаживающих процедур.

«И я собираюсь как можно дольше придерживаться этого подхода. Никого не осуждаю за операции. Но не вижу себя делающей их», — сказала она.

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