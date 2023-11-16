Счета Аркадия Укупника арестованы из-за задолженностей

Федеральная налоговая служба арестовала счета композитора и певца Аркадия Укупника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Укупник задолжал ФНС 42 тыс. рублей, поэтому Налоговая служба приостановила операции по счетам исполнителя.

Mash добавляет, что недавно на композитора подавала в суд частная охранная организация «Гольфстрим». Укупник, заявляет издание, отказался оплачивать услуги предприятия, охранявшего его недвижимость. Он задолжал ЧОПу 72 тыс. рублей, однако суд взыскал только 47 тыс. рублей.

Накануне сообщалось, что Валерий Меладзе не заплатил 275 тыс. рублей налогов в России. По данным портала, Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в России, несмотря на отсутствие какой-либо концертной деятельности в этой стране. Прибыль ему приносит бизнес. Певец остается учредителем ООО «Вантаж». Эта фирма арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлево.

По данным Shot, в 2022 году упоминаемая компания заработала 15,7 млн рублей.

При этом в настоящее время артист находится в Германии с концертным туром. 16 ноября он должен выступить в Нюрнберге.

Ранее экс-участник «Фабрики звезд» признался, что купил себе место на телешоу.