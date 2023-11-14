Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь после начала психотерапии

Модель и блогер Анастасия Решетова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что психология и личная психотерапия стали для нее отдушиной.

«Помимо искусства и музыки моей отдушиной также стала психология. Спустя много лет отрицания я все же пришла в терапию и начала свой путь к более осознанной, здоровой и по-настоящему счастливой жизни. Возможно, он займет несколько месяцев, хотя в некоторых случаях на это уходят годы», — отметила Решетова.

Она напомнила, что далеко не все рождаются в нормальной среде, которая не провоцирует появление травм и психологических отклонений. По словам бывшей девушки Тимати, после начала психотерапии она стала более трезво оценивать себя и происходящие около нее события. Психология также защищает ее от токсичных людей, которые «питаются» негативными эмоциями и провоцируют близких.

«Ты понимаешь причинно-следственную связь определенных событий в твоей жизни. Ты начинаешь понимать, почему человек так себя ведет по отношению к тебе и почему именно он оказался рядом с тобой. Ты начинаешь быть более честным с самим собой и людьми. Ты меньше боишься и более свободен от прежних барьеров», — заверила Решетова.

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