Большой театр ответил на просьбы добавить показы «Щелкунчика»

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин ответил на просьбы зрителей добавить показы «Щелкунчика» на фоне высокого спроса на билеты. Его цитирует РИА Новости.

По словам Урина, в театре отказались увеличивать количество спектаклей балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов.

«Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — заявил он.

Урин уточнил, что в новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета «Щелкунчик» — больше, чем любой другой балет ГАБТа. При этом исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича, добавил он, — это колоссальный труд.

10 ноября вечером около Большого театра образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

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