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Большой театр ответил на просьбы добавить показы «Щелкунчика»

В Большом театре отказались добавлять показы «Щелкунчика» на фоне высокого спроса

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Depositphotos

Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин ответил на просьбы зрителей добавить показы «Щелкунчика» на фоне высокого спроса на билеты. Его цитирует РИА Новости.

По словам Урина, в театре отказались увеличивать количество спектаклей балета «Щелкунчик» из-за физических возможностей артистов.

«Почему нельзя увеличить количество спектаклей? Надо понять, мы не кинотеатр с сеансами, на сцене работают живые артисты», — заявил он.

Урин уточнил, что в новогодние каникулы Большой театр играет 22 спектакля балета «Щелкунчик» — больше, чем любой другой балет ГАБТа. При этом исполнение «Щелкунчика» в хореографии Юрия Григоровича, добавил он, — это колоссальный труд.

10 ноября вечером около Большого театра образовалась давка из желающих взять браслеты для покупки билетов на спектакль «Щелкунчик» на самые популярные предновогодние сеансы — 29, 30 и 31 декабря. По одной из версий, люди начали толкаться, когда администрация объявила, что билетов на всех пришедших все равно не хватит. Как сообщал Telegram-канал Mash, у одной из зажатых в давке девушек случилась паническая атака.

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