Киркоров рассказал о неумении драться

Певец Филипп Киркоров заявил в беседе с «Пятым каналом», что не умеет драться.

Киркоров назвал себя очень добрым человеком. Однако отметил, что является тельцом по знаку зодиака. Артист считает, что тельцов нельзя выводить из себя.

«Иначе сразу шторка такая: бамс — и все», — заявил артист.

Киркоров уточнил, что с годами научился себя сдерживать. Он вспомнил скандал с его участием в 2004 году, отметив, что сейчас так бы не поступил. На одной из пресс-конференций певец оскорбил журналистку Ирину Ароян.

Событие получило самое широкое освещение в средствах массовой информации и привело к возбуждению против певца уголовного дела и судебному разбирательству. 11 августа 2004 года мировой суд Ростова-на-Дону признал Киркорова виновным по части 2 статьи 130 УК РФ (оскорбление в публичном месте) и назначил штраф в размере 60 тысяч рублей с выплатой в пользу государства.

В 2010-м Киркоров ударил режиссера Марину Яблокову на премии «Золотой граммофон». Кинематографистка обратилась в суд с заявлением о возбуждении в отношении певца уголовного дела за нанесение легкого вреда здоровью и оскорбление. В том же году исполнитель и режиссер заключили мировое соглашение.

Ранее Прохор Шаляпин ответил на оскорбления Кучеры после скандала на телешоу.