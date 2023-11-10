Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дочь Владимира Машкова получила гражданство США

Актриса Мария Машкова стала гражданкой США

close
100%
YouTube

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария стала гражданкой США. Об этом актриса заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — рассказала девушка.

Машкова обрадовалась нынешнему этапу в своей жизни и назвала себя «новым человеком». Девушка пояснила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова.

Кроме того, девушка поделилась с подписчиками, что снялась в сериале за границей. По словам Машковой, это ее дебют в американском кино.

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником. Звезда сериала «Не родись красивой» растит двоих детей от музыканта: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру.

Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с детьми.

В начале августа Владимир Машков признался, что презирает артистов-эмигрантов.

Ранее сообщалось, что якобы переехавшая в Израиль экс-солистка «Фабрики» живет в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий