Дочь Владимира Машкова получила гражданство США

Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария стала гражданкой США. Об этом актриса заявила в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Присоединилась к мужу и дочерям. Теперь я могу голосовать и исполнять обязанности присяжного», — рассказала девушка.

Машкова обрадовалась нынешнему этапу в своей жизни и назвала себя «новым человеком». Девушка пояснила, что теперь она не Мария Владимировна Машкова, а просто Маша Машкова.

Кроме того, девушка поделилась с подписчиками, что снялась в сериале за границей. По словам Машковой, это ее дебют в американском кино.

Эмигрировавшая в США актриса Мария Машкова замужем за пианистом Александром Слободяником. Звезда сериала «Не родись красивой» растит двоих детей от музыканта: 13-летнюю Стефанию и 11-летнюю Александру.

Актриса уже несколько лет живет с семьей в США, но она прилетала в Россию ради съемок. По словам Машковой, у ее мужа прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с детьми.

В начале августа Владимир Машков признался, что презирает артистов-эмигрантов.

Ранее сообщалось, что якобы переехавшая в Израиль экс-солистка «Фабрики» живет в Москве.